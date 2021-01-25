Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Gevşememek lazım" dedi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.
AŞI OLAN KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF MI?
Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor.