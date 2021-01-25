'GEVŞEMEMEK LAZIM'

Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgını durdurulabileceğini kaydeden Özlü, "Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 5 binin üzerinde yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100'ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya'da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen. Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80'inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim" diye konuştu.