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    • 25.01.2021 09:42
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    Aşı olan kişiler kısıtlamadan muaf mı? aşısı yapılır yapılmaz koruma sağlar mı?

    yı adeta ele geçiren yeni tip 100 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün yayılmasını engellemek için aşılama uygulamasına geçti. Türkiye’de şu ana kadar 1 buçuk milyonu aşkın kişi aşılandı. Peki koronavirüs aşısı yapılır yapılmaz koruma sağlar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özcan, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Gevşememek lazım" dedi.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.

    AŞI OLAN KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF MI?
    Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor.

        Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.

        'GEVŞEMEMEK LAZIM'
        Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgını durdurulabileceğini kaydeden Özlü, "Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 5 binin üzerinde yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100'ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya'da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen. Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80'inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim" diye konuştu.

        İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
        Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472 kişi koronavirüs aşısı oldu.

        ANKARA'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
        Ankara'da 122 bin 332 kişi koronavirüs aşısı oldu.

            İZMİR'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
            İzmir'de ise 76 bin 688 kişi koronavirüs aşısı oldu.

            25 OCAK'TAN İTİBAREN DİĞER İLLER...
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

            Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.

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