Rusya'da muhalif lider Aleksei Navalnıy'ın gözaltına alınmasın ardından hareketli günler yaşanıyor. Başkent Moskova başt olmak üzere çok sayıda şehirde düzenlenen gösterilerde prostestocular ve polisler arasında sıcak temaslar yaşanıyor.
CHP ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Nevşin Mengü, Rusya'daki olaylara dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu.
Bir Rus göstericinin polise saldırma anlarını paylaşan Mengü, "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" yorumunu yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncuyu, polise saldıran muhaliflerle bir tutan skandal paylaşıma Cüneyt Arkın'dan ve toplumun birçok kesiminden tepki gecikmedi.
"FAKAT CÜNEYT ARKIN KENDİ POLİSİNE ASKERİNE SALDIRMAZ"
Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'nün kendisini polise saldıran bir göstericiye benzetmesine "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" paylaşımını yaparak tepkisini dile getirdi.
Mengü'ye ders niteliğinde cevap veren Arkın'ın bu paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu.