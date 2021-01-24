



"NEVŞİN, ZİHNEN VE KALBEN BU TOPRAKLARA VE BU MİLLETE KARŞI YABANCI"

Konuya ilişkin birçok tweet atıldı. Bir sosyal medya kullancısı, "Nevşin, zihnen ve kalben bu topraklara ve bu millete karşı yabancı olduğu için sizi anlayamaz Sayın Cüneyt Arkın" ifadelerini kullandı.