Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında dile getirdiği "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında nefretini bir kere daha kustu. Mengü, Başkan Erdoğan'ın enerji kaynaklarına yönelik olduğu düşünülen sözlerine ilişkin "astarı yüzünden pahalı olmasın" diyerek eleştirdi.

PİYASALARA MÜJDE DOPİNGİ OLMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü müjdeli haberi duyuracağını söylemesi piyasalarda doping etkisi yarattı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasına kadar primli seyreden Borsa İstanbul değer kazanarak yukarı yönlü harekete geçti.



Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi.

BORSA İSTANBUL'DA ENERJİ ŞİRKETLERİ DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da enerji şirketleri yükselişe geçti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.

NEVŞİN MENGÜ'DE HAZIMSIZLIK YARATTI!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik canlı yayın yapan Mengü hazımsızlığını dile getirdi. Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Karadeniz'de Fatih gemilerinin hidrokarbon bulduğuna değinen Nevşin Mengü, enerji bulunsa bile derinliğinin problem olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın."