Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Eski bakanlardan Bursalı iş insanı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi.
30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.
Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan iş insanı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti.
ÇAĞLAR: HDP YAYINLARINA AĞIRLIK VERİLMESİ ÜZERİNE...
Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:
"Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."
"KÖKSAL OLAY TV'Yİ HDP KANALINA DÖNÜŞTÜRÜNCE..."
Olay TV'nin kapanmasını değerlendiren serbest gazeteci Erem Şentürk, "Olay TV kapandı. İktidar baskısıymış, bir ay olmamışmış. Yalana bak. Allah ıslah etsin, karnından konuşan zavallılar. Ekrem İmamoğlu'nun Bilboard ihalesi verip para aktardığı Hüseyin Köksal Olay TV'yi HDP kanalına dönüştürünce Cavit Çağlar kapattı. Hepsi bu. Boşuna poz veriyorlar" yorumunu yaptı.
PUTİN, CAVİT ÇAĞLAR'A NİŞAN TAKMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017 yılının sonlarında Kremlin Saray'ında düzenlenen törenle Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı iş adamı Cavit Çağlar'a dostluk nişanı vermişti.