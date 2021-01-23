35 YENİ OKUL İNŞA EDİLİYOR

Hasar gören okulların yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okul, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Depremde hasar gören 12 okulda da 26 milyon 676 bin liralık maliyetle güçlendirme çalışması yürütülüyor.

Depremin olduğu tarihten bugüne şefkat elini depremzedelerin üzerinden bir an olsun çekmeyen devlet, sadece Kızılay, AFAD ve SYDV aracılığıyla depremzedelere 23 bin 125 çadır, 95 bin 682 yatak, 215 bin 324 battaniye, 49 bin 512 ısıtıcı, 1709 tüp, 10 bin 580 çarşaf seti, 3 bin 416 soba, 22 bin 323 ton odun ve kömür, 1 milyon 15 bin gıda paketi, 233 bin 482 giyim, 189 bin 764 bebek bezi ve hijyen kolisi, 885 bin 958 şişe su, 1625 vantilatör, 15 bin dezenfektan yardımında bulundu.

SYDV eliyle 21 bin 309 aileye 15 milyon 234 bin 381 lira, 726 esnafa 1 milyon 471 lira, 324 aileye 6 milyon 120 bin lira ayni ve nakdi yardım yapılırken ilçelere de 1 milyon 290 bin lira nakdi destek gönderildi, 5 milyon 820 bin lira değerinde 61 bin 200 alışveriş kartı dağıtıldı.

AFAD tarafından da depremde evleri ağır hasar gören ve kendi imkanları ile barınmak isteyen ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara 5 bin, orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin ve kiracılara 2 bin 500 lira, iş yerleri ağır hasar gören vatandaşlara ise 2 bin 500 lira olmak üzere 119 milyon 361 bin lira nakdi yardım yapıldı.