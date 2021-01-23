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    • 23.01.2021 15:00
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    Sansasyonel eyleme hazırlanırken yakalanan PKK'lıyı Türkiye'ye yollayan sözde Prag temsilcisi çıktı

    Ağustos 2020'de sansasyonel eylem hazırlığındayken Adana'da yakalanan terörist E.K. ifadesinde önemli bilgiler verdi. O dönem bombalı saldırıda kullancağı 7 litre sıvı patlatyıcıyla yakalan E.K kendisinin Suriye'den Türkiye'ye PKK'nın sözde Prag temsilcisi "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş tarafından gönderildiğini ve eylem yapılacak yerleri Derviş'in belirlediğini söyledi.

    AA
    PKK'nın ses getirecek eylem talimatı Prag'dan

    Ağustos 2020'de Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. yakalandı. Terörist ile bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre sıvı patlayıcı madde de ele geçirildi.

    PRAG TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ
    E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

    E.K'nin verdiği ifadesinde, Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.

        EYLEM YERLERİNİ PKK'NIN PRAG TEMSİLCİSİ BELİRLEDİ
        "Şervin" kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi.

        "ŞERVİN" KOD ADLI TERÖRİSTİN UMAN DERVİŞ OLDUĞU BELİRLENDİ
        Teröristlerin ifadelerine göre araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçlerince "Şervin" kod adlı teröristin Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi. Terörist Derviş'in 2016'da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag'da açtı" haberlerindeki fotoğraflarda yer aldığı tespit edildi.

        Yakalanan teröristlerin ifadesiyle PKK/KCK tarafından eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının koordinasyonunun, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde sözde üst düzey teröristlerce yapıldığı bir kez daha tescillendi.
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