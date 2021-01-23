Sansasyonel eyleme hazırlanırken yakalanan PKK'lıyı Türkiye'ye yollayan sözde Prag temsilcisi çıktı

Ağustos 2020'de Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. yakalandı. Terörist ile bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre sıvı patlayıcı madde de ele geçirildi.
PRAG TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ
E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.
E.K'nin verdiği ifadesinde, Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.