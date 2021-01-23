Sansasyonel eyleme hazırlanırken yakalanan PKK'lıyı Türkiye'ye yollayan sözde Prag temsilcisi çıktı

Yakalanan teröristlerin ifadesiyle PKK/KCK tarafından eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının koordinasyonunun, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde sözde üst düzey teröristlerce yapıldığı bir kez daha tescillendi.