TOKİ her zaman olduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr sayfasına girmeniz gerekiyor.
TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden konut satışlarına başladı. Tam 7 ilden konut satışları ile ilgili müjdeli haber geldi. Uygun taksit ödemeli ve düşük peşinat ödemesi ile dar gelirli ailelere konut fırsatları sunuluyor.
En çok aylık gelirleri 5 bin TL altında olanların öncelikli tutulduğu konut satışları için başvurular e devlet üzerinden yapılacak.
http://talep.toki.gov.tr/ adresinde 7 ilde konut satışı yapılacağının müjdesi verildi. Ziraat bankası ve Halkbank ile peşinat ödemesi yapacak vatandaşların hangi şartlar ile başvuru yapabilecekleri resmi sitede yayınlandı.
TOKİ KONUT SATIŞLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Karabük
Zonguldak
Çorum
Denizli
Niğde
Van
14 bin TL'den başlayan fiyatlarla peşinat ödemesi yapılması gerekirken en düşük taksit tutarının 389 TL'den başlaya fiyatlar ile belirlenecek.