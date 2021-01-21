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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 14:27
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    • 21.01.2021 14:27
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    Ayda 395 TL ödeyerek ev sahibi olun! 'den dar gelirlilere sudan ucuz konutlar! İşte 240 ay vadeli konut satışları başvuru linki!

    dar gelirli ve asgari ücret alan vatandaşlar için uygun fiyatlı konut satışları sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda uygun ödeme koşullarına sahip TOKİ kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ucuz konut ilanlarını araştırmaya başladı. TOKİ ayda 395 TL taksitle 240 ay vadeli konut satışlarıyla binlerce aileyi daha ev sahibi yapacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler de başvuru yollarını merak edip araştırmaya başladı. Ev sahibi olmak için ise yapmanız gerekenler çok basit! İşte uygun taksit ödemeli ve düşük peşinat ile dar gelirli ailelere TOKİ'den güncel konut fırsatları!

    takvim.com.tr
    Ayda 395 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte 240 ay vadeli konut satışları başvuru linki!

    TOKİ her zaman olduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr sayfasına girmeniz gerekiyor.

    TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden konut satışlarına başladı. Tam 7 ilden konut satışları ile ilgili müjdeli haber geldi. Uygun taksit ödemeli ve düşük peşinat ödemesi ile dar gelirli ailelere konut fırsatları sunuluyor.

    En çok aylık gelirleri 5 bin TL altında olanların öncelikli tutulduğu konut satışları için başvurular e devlet üzerinden yapılacak.

    http://talep.toki.gov.tr/ adresinde 7 ilde konut satışı yapılacağının müjdesi verildi. Ziraat bankası ve Halkbank ile peşinat ödemesi yapacak vatandaşların hangi şartlar ile başvuru yapabilecekleri resmi sitede yayınlandı.

    TOKİ KONUT SATIŞLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

    Karabük

    Zonguldak

    Çorum

    Denizli

    Niğde

    Van

    14 bin TL'den başlayan fiyatlarla peşinat ödemesi yapılması gerekirken en düşük taksit tutarının 389 TL'den başlaya fiyatlar ile belirlenecek.

        TOKİ KONUT SATIŞ ŞARTLARI NELERDİR?

        Tc vatandaşı olmak

        En az 25 yaşında olmak

        Başvurulacak ilde en az bir yıldır nüfusa kayıtlı ikamet etmek

        TOKİ kapsamında konut ya da kredi almamak

        Kendilerine, eşine ya da bakmakla yükümlü olan kişilerin taşınmaz kayıtlarının olmaması

        Hane geliri en fazla 2600 olmak

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

        TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI

        Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

        Sözleşme imzalama aşamasında;

        Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

        Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

        Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

            TOKİ 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

            TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.

            TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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            Haberler Ekonomi Ayda 395 TL ödeyerek ev sahibi olun! TOKİ'den dar gelirlilere sudan ucuz konutlar! İşte 240 ay vadeli konut satışları başvuru linki!