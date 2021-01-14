TOKİ her zaman olduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr sayfasına girmeniz gerekiyor.
TOKİ İL İL KONUT SATIŞLARI
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
ÖRNEK ÖDEME PLANI
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı satışı yapılacak olan konutların büyüklüklerine ve satış fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Duyuruya göre satışa çıkarılan konutların brüt alanları ortalama 121 metrekare ile 127 metrekare arasında değişiyor. Daireler net olarak ise 97 ile 102 metrekare büyüklüğünde. Bu konutlara dair satış planında yer alan bilgilere göre en düşük ev 187 bin TL'ye satılacak.
Ev fiyatları 226 bin TL'ye kadar uzanıyor. Ödemeler ise yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen peşinat ödemeleri ve 120 aya ulaşan vade ile yapılacak. TOKİ'nin Karabük Merkez Belen Mahallesinde yer alan projesindeki bu evlerden almak isteyenler başvurularını Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirler.
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TOKİ 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.
TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.