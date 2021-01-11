TOKİ aylık 484 TL taksitle ev... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2021 yılında da birçok konut projesini satışa çıkaracak. Bunlardan biri Karabük Merkez'de yer alan 1144 adetten meydana gelen proje. Karabük projesi kapsamında stoklarda yer alan 249 konut satışa çıkacak. Projede toplam 137 adet 2+1 konut yer alırken 112 adet 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Satışlar 11 Ocak ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır.
484 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE
Karabük Projesi Hakkında
Bunlardan biri Karabük Merkez'de yer alan 1144 adetten meydana gelen proje. Karabük projesi kapsamında stoklarda yer alan 249 konut satışa çıkacak.
Projede toplam 137 adet 2+1 konut yer alırken 112 adet 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Satışlar 11 Ocak ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kuralı satış yöntemi uygulanacak projede konutların fiyatları 151 bin 479 TL'den başlıyor. En düşük peşinat bedeli 18 bin 177 TL'yken taksitler 740 TL'den başlangıç gösteriyor.
Niğde Projesi Hakkında
Niğde Altunhisar 5.Etap Belediye projesi kapsamında toplam 32 konut satışa sunulacak. 118 adet konuttan meydana gelen projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Projede satış başvuruları 4 Ocak'ta başlayacak ve 8 Ocak tarihine kadar devam edecek. Projedeki konutların fiyatları 116 bin 736 TL'den, peşinatları 14 bin TL'den ve taksitler ise 570 TL'den başlıyor.
Rize Projesi Hakkında
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Rize, Güneysu'daki kentsel dönüşüm projesinin 1. etabı kapsamında 93 konut, 20 dükkandan 20 adedi satışa çıkacak.
Kuralı satışların yapılacağı projede konutların tamamı 2+1'lerden meydana geliyor. Başvurular 11 Ocak'la 15 Ocak arasında gerçekleştirilecek.
Konut fiyatları 307 bin 801 TL'den,
Peşinatları 30 bin 780 TL'den,
Taksitleri ise bin 923 TL'den başlıyor.
Zonguldak Projesi Hakkında
TOKİ tarafından Zonguldak Merkez Üzülmez Ttk Lojmanları 1.Etap kapsamında 766 konuttan 119'u satışa çıkarılacak. Ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile satışların yapılacağı projede 1+1 ve 2+1 konutlar bulunuyor.
Satışlar için başvurular 6 Ocak ve 30 Haziran arasında kabul edilecek. 141 bin 748 TL'den başlayan fiyatlarla konut satışlarının yapılacağı projede peşinatlar 14 bin 174 TL'den ve taksitler ise 484 TL'den başlıyor.
TOKİ yıl içinde ihalelerle kararlaştırılan projelerden ve stoklardan da konut satışı yapabiliyor.
TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır)
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tüm açık satış ilanlarını TOKI GOV TR internet sitesi üzerinden ilan etmekte olup yukarıda aranılan şartları taşıyan kişiler bu ilanlarda belirtilen Halkbank ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirtilen tarih aralıklarında başvuru yaparak ev sahiib olma imkanı elde edebilirler.
Açık satış ilanları başvuru önceliğine göre satışa sunulmakta olup bu ilanların tarihlerinin takip edilmesi ve bankaya ilk başvuruda bulunulması gerekmektedir. Örneğin satışa sunulan 10 konut olması durumunda banka şubesine başvuruda bulunan ilk 10 kişi bu evleri almaya hak kazanırken 11. kişi ne yazık ki bu imkanı kaybetmektedir.