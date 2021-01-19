TOKİ’den dev kampanya! 9 ilde ucuz fiyatlı konut satışı başladı! Başvuran ev sahibi oluyor…

TOKİ her zaman olduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr sayfasına girmeniz gerekiyor.

HANGİ İLLERDE TOKİ UCUZ KONUT SATIŞI VAR?

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı duyuruya göre; Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Karabük, Mersin, Niğde, Van ve Gaziantep'te konut satışı yapılacak. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi.

TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).