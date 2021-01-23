Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de tören alanından katılımıyla bugün açılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, törende Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasını önleyecek Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alınacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama sahasına sahip olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusunun tamamlandığını belirterek şunları ifade etti:
"Silvan Barajı, ülkemizin en büyük 2'nci sulama projesi olan Silvan Projesi'nin ana depolama tesisi konumundadır. Ayrıca sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek."