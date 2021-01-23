6,4 milyar liraya mal olacak barajın tüm üniteleriyle tamamlandığında, sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletileceğini bildiren Pakdemirli, "Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan HES'te üretilen elektrik enerjisi azalacak. 4'üncü ve nihai aşamayla birlikte enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, baraj ile halihazırda kuru tarım yapılan 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama yapılabileceğine işaret ederek, "Silvan Barajı ve HES, tarımsal sulama ve enerji üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,91 milyar lira katkı sunarken, 305 bin kişiye de istihdam imkanı sağlayacak." bilgisini verdi.