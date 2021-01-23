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    • 23.01.2021 07:08
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden için sağanak uyarısı | 23 Ocak hava nasıl olacak?

    Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın ardından vatandaşlar Meteoroloji'den gelecek yeni uyarılar takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, , , , , Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra 'un batısı ile 'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, 23 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
    İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KÜTAHYA °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY °C, 12°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 9°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

            AMASYA °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır

            ERZURUM °C, -8°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HAKKÂRİ °C, 0°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, -9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, -1°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 6°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 9°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 6°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Az bulutlu ve açık

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