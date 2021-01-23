Avrupa koronavirüs salgınında bir dizi önlem alsa da yaşlısına sahip çıkmada sınıfta kaldı. Türkiye ise aldığı önlemler ve yaşlısına verdiği kıymetle, aşılamada da bir kez daha onları baş tacı etmeyi başardı. Kovid-19 salgınına karşı ülkede başlayan kitlesel aşılamada yaşlılara hizmet evlerine kadar götürüldü.
'EVE MEKTUP YOLLARLAR'
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan "İtalya ve İspanya'da salgında görüştüğümüz gerontoloji uzmanı meslektaşlarımız bize vahim durumu anlattı. Maalesef, huzurevlerinde görevliler yaşlılarını yalnızlığa, ölüme terk etti. Şimdi aşılamada da görüyoruz, Avrupa'da mesafeli yakınlık var. Onlarda yaşlının evine bir mektup gider. 'Aşılama tarihiniz, saatiniz budur' denir. Ve bir taksi çağrılır, yaşlı aşısını olmaya hastaneye gider. Ülkemizde ise evde aşılama, yaşlıya verilen en güzel hizmetlerden birisi. Olağanüstü bir hizmet. Vefa duygusunu ortaya koyuyor. Çok başarılı buldum" diye konuştu.
60+ Tazelenme Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyesi de olan Tufan, koronavirüs salgınının gerontoloji mesleğinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Biz meslek olarak yaşılılarımızın aşılarını olmaları için destek olduk. Devletimiz salgının başından bu yana yaşlısını korumaya aldı. Onları korumaya yönelik bir çok tedbir aldı. Aşılamada da hizmeti onların evlerine kadar götürüyor. Bu olağanüstü bir hizmet" diye konuştu. Türkiye'de sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerinden sonra 90 yaş üstü ve 85 yaş üstü büyüklerin de aşılanmasına üstelik evlerine gidilerek başlandı.