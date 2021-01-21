Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere "ek yatırım" müjdesi

Bunun yerine alternatif olarak Çömlekköy Barajı projesi gündeme gelmişti.

Sulama kapasitesiyle bölgedeki verimi artırması noktasında önemli bir yatırım olarak öne çıkan baraj projesi sayesinde 56 bin 500 dönüm arazinin sulanması ve bundan 11 köyün yararlanması hedefleniyor.