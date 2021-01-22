DYK kursları ne zaman başlayacak? 8. 12. sınıf DYK kursları yüz yüze mi olacak?

DYK kursları ne zaman başlayacak? DYK kursları yüz yüze mi olacak? 8. 12. sınıf DYK kursları hakkında geçtiğimiz gün açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından kurslara katılacak öğrenciler de DYK kurs başlangıç tarihi hakkında sorgulama yapmaya başladı. Peki DYK kursları ne zaman başlayacak?
DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitimle ilgili iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı gönderdi.
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek. Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.
Kurslarda, yeni tip koronovirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.