DYK kursları ne zaman başlayacak? 8. 12. sınıf DYK kursları yüz yüze mi olacak?

DYK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitimle ilgili iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı gönderdi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.