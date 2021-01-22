Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği belirtildi.
Suat Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılar üzerine Fahrettin Altun'un avukatının da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olduğu aktarıldı.
İddianamede, Kaftancıoğlu'nun söz konusu yazıları sosyal medya hesabından paylaşmak suretiyle "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği ifade edilerek, 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İşte Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyasına yansıyan kirli sicilinden kesitler:
MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için sosyal medya hesabından ileti paylaşmış olan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi.
DHKP-C'nin ölüm orucunu ölen Helin Bölek için taziye mesajı sunan, DHKP-C'li Helin Bölek'in terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamasına ve ölümünün ardından etrafında örgüt mensupları tarafından halay çekilmesini ise bir insanlık örneği olarak gördüğünü sosyal medya paylaşımından gösterdi.
DEVLETE KATİL DEDİ
PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız ile ilgili paylaşımı nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti. Gezi kalkışmasında terör örgütlerinin İstanbul'u yakıp yıkmasına destek olan Kaftancıoğlu, "Devlet katil değil seri katil…" diyerek ne amaçladığını ortaya koymuştu.
ŞEHADET MAKAMINI DALGA KONUSU YAPTI
Terör örgütlerinin şehit ettiği kolluk kuvvetlerinin şehitliğini aşağılayan Kaftancıoğlu, "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık!" diyerek şehadeti dalga konusu yapmıştı.