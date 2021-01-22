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    • 22.01.2021 15:08
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    SON DAKİKA: ile ve Danıştay üyeliğine seçildi

    Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'a 3 yeni üye seçti. HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. HSK, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı , Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 'ın Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verdi.

    AA
    İşte Danıştay'ın yeni üyeleri

    HSK genel kurulu Danıştay'a üç yeni üye seçti. Danıştay'ın yeni üyeleri; Mustafa Acar, ve oldu.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı , Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

    3 DANIŞTAY ÜYESİ BELLİ OLDU
    HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

    Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Mustafa Nafiz Acar ile Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci Danıştay üyeliğine seçildi