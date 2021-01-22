"Belediyelerin vergi gelir paylarından ilave kesinti" yalanına Bakanlıktan yanıt: Kesinti oranlarında değişiklik yok

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Cumhuriyet, Diken, Sözcü gibi yayın organları "Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri üzerinde ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin kararda değişiklik yapıldı." yalanına imza attı.

konuya ilişkinaçıklamasında bulunduBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek,denildi.Daha önce uygulanan kesinti oranlarının aynen uygulanmaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:



