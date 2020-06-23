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    • 23.06.2020 17:35
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    İl Başkanı 'nun cezası onandı

    Son dakika haberleri... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul İ Başkanı hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 hapis cezasını onadı.

    Kaftancıoğlu'nun cezası onandı

    Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı 'na 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın verilen karar istinaf incelemesi sonucunda onandı.

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

    Bilindiği gibi 'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

    NAZİF KARAMAN-SABAH

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