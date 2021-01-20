Yine Dilektaş'ın, "1 kahveye 64 TL verdim, çok huzursuz çok mutsuzum" şeklinde tweet attığı görüldü.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI FELAKET OLARAK MANŞETE TAŞIDILAR

CHP yandaşı Sözcü gazetesi, 2021 yılında da nasıl bir yayın politikası izleyeceğini gözler önüne serdi. 2020 yılı boyunca dini ve milli her türlü konuda değerlerimizin karşısında yer alan Sözcü, 2021 yılının ilk manşetinde de Haçlı artıklarının yanında yer aldı. Sözcü, Ayafosya'nın açılmasını 2020 yılında yaşanan felaketler listesine eklemişlerdi.