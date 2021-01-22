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    • 22.01.2021 15:41
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    Tarihçi 'na son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

    Son dakika haberine göre Başkan , Yazar için Eyüpsultan Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Şu anda musallada Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz isimli değerli kardeşime Allah rahmet eylesin. Rabbim cenneti ile, cemali ile müşerref eylesin. Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemi ile bu işin fedaisiydi. Hiçbir zaman kaleminden sapma olmadı. Kalemi tam sırat-ı müstakim üzerine yaşadı ve yaşattı. Bugün onu Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin geldiği, geleceği yer burası. Ben tüm dava arkadaşlarına, arkadaşlarımıza, ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim iman ile, Kur'an ile bu yolculuğu nasip etsin." ifadelerini kullandı.


    Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Usta yazarın cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    "BİR TARİHÇİ, BİR DÜŞÜNCE İNSANI"
    Başkan Erdoğan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Şu anda musallada Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz Niyazi Birinci isimli değerli kardeşime Allah rahmet eylesin. Rabbim cenneti ile, cemali ile müşerref eylesin. Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemi ile bu işin fedaisiydi.



    Hiçbir zaman kaleminden sapma olmadı. Kalemi tam sırat-ı müstakim üzerine yaşadı ve yaşattı. Bugün onu Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin geldiği, geleceği yer burası. Ben tüm dava arkadaşlarına, arkadaşlarımıza, ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim iman ile, Kur''an ile bu yolculuğu nasip etsin."     ifadelerini kullandı.

    YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?
    Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

    1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

        Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

        Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

        İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

        Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.

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        Haberler Güncel Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'na son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı