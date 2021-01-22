

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Usta yazarın cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"BİR TARİHÇİ, BİR DÜŞÜNCE İNSANI"

Başkan Erdoğan cenaze namazı sonrası kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Şu anda musallada Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz Niyazi Birinci isimli değerli kardeşime Allah rahmet eylesin. Rabbim cenneti ile, cemali ile müşerref eylesin. Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemi ile bu işin fedaisiydi.