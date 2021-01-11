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    • 11.01.2021 09:44
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    medyasının arka planında kimler var? Küresel sermaye hangi kanallar üzerinden tetikçilik yapıyor?

    Son dönemde ’li isimlerin medya kuruluşlarına yönelik tehdide varan açıklamaları özgürlüğü konusunda tartışmalara neden oldu. Peki CHP’nin finanse ettiği medya kuruluşları hangileri? Hangi kuruluşlar yabancı devletler adına muhalefet destekçiliği yapıyor? Türkiye karşıtı medya organları A Haber yayınında deşifre edildi.


    Medya kimi zaman haber alma ve ifade hürriyetinin bir parçası olarak karşımıza çıkarken kimi zaman ise bir araç olarak kirli politikalara alet olabiliyor. Sermayeyi elinde tutanlar, fonladıkları medya aracılığıyla manipülatif haberlerle siyasete yön vermek, halkı provoke etmek ve kanalize etmek istiyor.

    ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
    Başkan , '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yayınladığı mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    YABANCI SERMAYENİN TETİKÇİLERİ
    Peki ülkemizde hangi yayın organı kimler tarafından finanse ediliyor? medyasının arka planında kimler var? hangi amaçlarla ülkemizde faaliyet gösteriyor? Yanıt A Haber analiz haberinde.

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    Haberler Güncel CHP medyasının arka planında kimler var? Küresel sermaye hangi kanallar üzerinden tetikçilik yapıyor?