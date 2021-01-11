Medya kimi zaman haber alma ve ifade hürriyetinin bir parçası olarak karşımıza çıkarken kimi zaman ise bir araç olarak kirli politikalara alet olabiliyor. Sermayeyi elinde tutanlar, fonladıkları medya aracılığıyla manipülatif haberlerle siyasete yön vermek, halkı provoke etmek ve kanalize etmek istiyor.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı pic.twitter.com/rrRe4YBZGt— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 10, 2021
ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yayınladığı mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
YABANCI SERMAYENİN TETİKÇİLERİ
Peki ülkemizde hangi yayın organı kimler tarafından finanse ediliyor? CHP medyasının arka planında kimler var? Yabancı medya hangi amaçlarla ülkemizde faaliyet gösteriyor? Yanıt A Haber analiz haberinde.