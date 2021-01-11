

Medya kimi zaman haber alma ve ifade hürriyetinin bir parçası olarak karşımıza çıkarken kimi zaman ise bir araç olarak kirli politikalara alet olabiliyor. Sermayeyi elinde tutanlar, fonladıkları medya aracılığıyla manipülatif haberlerle siyasete yön vermek, halkı provoke etmek ve kanalize etmek istiyor.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yayınladığı mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YABANCI SERMAYENİN TETİKÇİLERİ

Peki ülkemizde hangi yayın organı kimler tarafından finanse ediliyor? CHP medyasının arka planında kimler var? Yabancı medya hangi amaçlarla ülkemizde faaliyet gösteriyor? Yanıt A Haber analiz haberinde.