AHaber CANLI YAYIN



AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı haline getirmemiz de önemlidir. 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız.



Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de başarılı olma şansı yoktur.



Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum önce kendi kadrolarımızı, üyelerimizin tamamını ve tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim. CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar.









AYRINTILAR GELİYOR....







SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

"Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacağım. Türkiye'yi geleceğe hazır bir şekilde 2023'e ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum."