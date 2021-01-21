Başkan Erdoğan'ın peş peşe yaptığı ziyaretler ne anlama geliyor? Yeni dönemin sinyali mi?





Kendisine yöneltilen "Bu ziyareti nasıl değerlendiriyoruz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleridir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk'ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum. Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye (Oğuzhan Asiltürk) Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu" şeklinde cevap verdi.