Başkan Erdoğan'ın peş peşe yaptığı ziyaretler ne anlama geliyor? Yeni dönemin sinyali mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk günlerinde, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ardından, ikinci ev ziyaretini Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptı.
ZİYARET SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım." şeklinde konuştu.
"ZİYARETİ ÖNEMSİYORUM"
Başkan Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu" dedi.
Kendisine yöneltilen "Bu ziyareti nasıl değerlendiriyoruz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleridir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk'ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum. Tayyip Bey'in yakından tanıdığı, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, benim de siyasette beraberce bulunduğumuz bir kişiye (Oğuzhan Asiltürk) Cumhurbaşkanı'nın ziyarette bulunması gayet tabi bir şey ve bizim aslında arzu ettiğimiz bir konu" şeklinde cevap verdi.
ERBAKAN'I ZİYARET ETTİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Prof. Dr. Nur Vergin'in Merkezefendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
"ERDOĞAN'IN KAMERALARDAN GİZLENEN ZİYARETİ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi de Erdoğan'ın dikkat çeken ziyaretlerini köşesine taşıdı. Selvi, ziyaretlere ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerine yer verdi.
İşte Selvi'nin o yazısı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü İstanbul'da kameralardan uzak bir ziyarette bulunuyor. Erdoğan'ın ziyaret ettiği ismin Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı var. Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Erbakan'ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden birisinden söz ediyoruz. Milli Görüş içerisindeki ağırlığı sadece buradan gelmiyor. Nedim Urhan hocaefendiden söz ediyorum. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar'ul Erkam Derneği'nin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olmuş. Siyasetten ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar'ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi'nde temel İslami ilimler üzerine eğitim hizmetleriyle ilgileniyor.
ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ
Erdoğan'ın ziyaretinde İslam dünyasının içinde bulunduğu durum konuşuluyor. İslami hizmetlerin önemi üzerinde duruluyor. Ama bu ziyaretin bir de siyasi yönü var. Erdoğan, Saadet Partisi'nin CHP ile millet ittifakı içinde olması yerine AK Parti ile cumhur ittifakında yer almasını istiyor. Ziyaretlerini de bu amaca dönük olarak gerçekleştiriyor. 8 Ocak'ta Milli Görüş'ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk'le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti. Erdoğan, önceki gün de merhum Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan'ın geç olmayan bir süre zarfında Saadet Partisi ve AK Parti tabanında ismi sevgiyle anılan eski bakanlardan Recai Kutan'ı da ziyaret edeceği söyleniyor."