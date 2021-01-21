AK PARTİ, il kongrelerine yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale İl Kongrelerine video konferans ile katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Ak Parti 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine, mücadele hacmine sahip bir partidir.
Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan, sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır.
Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık.
İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.
Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil işte böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var.
İnşallah 2023 seçimlerinde, milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, çok daha büyük bir heyecanla çıkacağız çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz.
TUHAF BİR DİL ÇIKTI
Başkan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 - 2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. Yabancı dillerden alınan cümle yapılarıyla Türkçe'nin özünün tahrip edildiğini belirten Erdoğan, "Bu vahim tablo son yıllarda sosyal medya dili ve plaza diliyle daha da kötüleşmektedir. "Forward etmek", "done olmak" gibi ne Türkçe'ye ne de İngilizce'ye uyan tuhaf bir dil ortaya çıktı" dedi.