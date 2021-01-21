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    , , ? Ne anlama geliyor?

    Gündemde pek çok kişi , , ? Ne anlama geliyor? Sorularına yanıt arıyor. memur alımı başvuruları devam ederken bir yandan da bazı noktalar araştırıma konusu oluyor. KPSS puan türlerinin anlamları da bu noktada arama motorları üzerinden en çok araştırılan bilgilerden biri oluyor. , , P94 hakkında merak edilenleri habeirmizde derledik. Memur alımı şartlarını da haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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    KPSS P3, P93, P94 nedir? Ne anlama geliyor?

    KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kurumlar memur alımı ilanlarını yayınlamaya başladı. KPSS puan türlerine göre başvuruları bekleyen kurumların ilanlarını gören vatandaşlar KPSS P3, P93, P94 nedir? Ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. KPSS P3, P93, P94 hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki memur alımı şartları neler? İşte ayrıntılar…

    KPSS P3 NEDİR?

    KPSS P3 puan türü lisans mezunu adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden aldığı puandır. P3 puan türü lisans mezunlarının KPSS sonucudur.P3 puan türünden alım yapan kamu kurumlarının memur alımlarına sadece lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

    KPSS P93 NEDİR?

    KPSS P93 puan türü ise ön lisans mezunları içindir. Ön lisans KPSS 'ye giren adayların sonuç sayfasındaki puanları P93 puan türünden sonucudur. P93 puan türünden alım yapan kurumların kamu personeli alımlarına ise sadece ön lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

    KPSS P94 NEDİR?

    KPSS P94 puan türü ise lise mezunu adaylar içindir. Lise KPSS'ye giren ve geçerli bir puan alan adayların sonuç sayfasında KPSS P94 puanı bulunur. P94 puanı ile alım yapan kamu kurumlarının ilanlarına lise/ortaöğretim mezunu adaylar başvurusunu yapabilecektir.

    Özetlemek gerekirse;

    P3 lisans,
    P93 ön lisans,
    P94 ise lise,

        AÇIK BELEDİYE MEMURU KADROLAR, KPSS, ÖĞRENİM ŞARTLARI

        Mühendis Kadrosu

        Başvurular 70 KPSS puanıyla. Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak. *En az "D" seviyesinde İngilizce bilmek, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

        Düz Memur Kadrosu 1

        Başvurular 55 KPSS puanıyla. Lisans düzeyinde eğitim veren işletme fakültelerin "İşletme" bölümünden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        Düz Memur Kadrosu 2

        Başvurular 55 KPSS puanıyla Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        Hizmetli Kadroları

        Başvurular 70 KPSS puanıyla. Lise ve dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        GENEL VE DİĞER ÖZEL ŞARTLAR

        Bahşılı Belediye Başkanlığı memur alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler adayların sağlamaları gereken diğer koşullar arasında, "Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak, , Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, " koşulları bulunuyor.

        BAŞVURU TARİHLER VE İŞLEMLERİ

        Bu kadrolar için başvuru yapacak adaylar başvurularını 10 Şubat ile 12 Şubat arasında yapacaklar. Başvurular evrak teslimi ile yapılacak.

        Başvuru Kılavuzu için Tıklayın (pdf formatı)
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        Haberler Güncel KPSS P3, P93, P94 nedir? Ne anlama geliyor?