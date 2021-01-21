KPSS P3, P93, P94 nedir? Ne anlama geliyor?

Düz Memur Kadrosu 1

Başvurular 55 KPSS puanıyla. Lisans düzeyinde eğitim veren işletme fakültelerin "İşletme" bölümünden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Düz Memur Kadrosu 2

Başvurular 55 KPSS puanıyla Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte mezunu olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Hizmetli Kadroları

Başvurular 70 KPSS puanıyla. Lise ve dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.