KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kurumlar memur alımı ilanlarını yayınlamaya başladı. KPSS puan türlerine göre başvuruları bekleyen kurumların ilanlarını gören vatandaşlar KPSS P3, P93, P94 nedir? Ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. KPSS P3, P93, P94 hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki memur alımı şartları neler? İşte ayrıntılar…
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puan türü lisans mezunu adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden aldığı puandır. P3 puan türü lisans mezunlarının KPSS sonucudur.P3 puan türünden alım yapan kamu kurumlarının memur alımlarına sadece lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.
KPSS P93 NEDİR?
KPSS P93 puan türü ise ön lisans mezunları içindir. Ön lisans KPSS 'ye giren adayların sonuç sayfasındaki puanları P93 puan türünden sonucudur. P93 puan türünden alım yapan kurumların kamu personeli alımlarına ise sadece ön lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.
KPSS P94 NEDİR?
KPSS P94 puan türü ise lise mezunu adaylar içindir. Lise KPSS'ye giren ve geçerli bir puan alan adayların sonuç sayfasında KPSS P94 puanı bulunur. P94 puanı ile alım yapan kamu kurumlarının ilanlarına lise/ortaöğretim mezunu adaylar başvurusunu yapabilecektir.
Özetlemek gerekirse;
P3 lisans,
P93 ön lisans,
P94 ise lise,