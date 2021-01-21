PKK'NIN ÖZEL TOPLANTILARINA KATILDI

Kararda, Rojda Nazlier'in terör örgütünce son derece güvenilir ve kendisine özel önem atfedilen milis olduğu ve işlediği suçların terör örgütünün faaliyetleri, amacı, ideolojisi, nihai hedefi dışında bağımsız olarak düşünülemeyeceği kaydedildi. Köydeki evinin teröristler için kritik ikmal noktasında ve örgütün kamp alanına yürüme mesafesinde olduğu, üst düzey teröristlerin evde toplantı yaparken dışarıya bilgi sızmaması için örgütün kemikleşmiş kadroları dışında diğer teröristlerin bile toplantıya almazken, Nazlier'in bu toplantılara katıldığı belirtildi.

NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

Evinin, kış üslenmesinden çıkan teröristlerin bahar ayındaki ilk uğradığı adres olduğu, kardeşi dağda öldürüldüğü için PKK tarafından sözde değer ailesi olarak görülüp karşılığında belediye başkan adayı gösterildiği ifade edildi. Örgütün emir talimat zincirinde sabit konumda olduğu, PKK'yla organik bağ kurduğu ve savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmeyerek 9 yıl hapisle cezalandırıldığı belirtildi.