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    • 21.01.2021 10:24
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    SON DAKİKA: bölgesine ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MSB, " bölgesinden bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

    Hainlere anında cevap: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinden bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi