Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine resti çeken Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını uzun süredir devam ediyor. Konunun resmiyete dökülmesi için çalışmalar hız kazandı.

Kurucular Kurulu ile Yalova'da evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin tüzüğü büyük oranda oluşturuldu. Muharrem İnce CHP'den istifa edecek 3 isimle birlikte ve partiye gelecek 10 milletvekili ile birlikte harekete geçecek.