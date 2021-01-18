İNCE KÖPRÜLERİ ATTI

İnce ise CHP ile köprüleri çoktan attı. Bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.

CHP'YE SERT SÖZERLE YÜKLENMİŞTİ

Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde CHP'yi topa tutmuştu.