



DİLİPAK'TAN TEPKİ ÇEKEN TEORİ

Türkiye'nin aşılama süreci hızla devam ederken, koronavirüs aşılarına karşı açıklamalarıyla öne çıkan yazar Abdurrahman Dilipak bütün aşılara karşı 'temkinli' olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çocukluğum hariç hiç aşı olmadım. Aşıları potansiyel risk açısından değerlendirecek olursak, en tehlikelisi mRNA ve Sinovac. Her ikisi de diğer aşılar içinde 'genel olarak' bir değerlendirme yapılacak olursa, hayati tehlike de oluşturabilir. Önce bu grip türü bir virüs mü ya da laboratuvarda üretilen 'biyolojik bir ajan' mı ondan emin olmak gerek. Cevabını arayan daha birçok soru var. mRNA da bir aşı değil. Çok önce bulunan bir etken madde. İlk kez aşı olarak kullanılacak. mRNA'daki 'm'ye yani 'messenger'a hangi mesajı, datayı yüklerseniz bünyeye onu yüklüyor. Bunun kimyasal yapısı yanında mesajın bozulması ya da başka mesajlar yüklenmesi durumunda sonucu kim garanti edebilir? Bir yanlışlık olursa çok tehlikeli sonuçlar olabilir. 'Kalp kapakçığını kilitle' de diyebilirsiniz, 'Git karaciğerdeki östrojen salgısını iki kat arttır' da diyebilirsiniz. Sonuçta insan bünyesine bir data gönderiyorsunuz. Bu datayla telafi edilemez bir hataya da yol açabilirsiniz."