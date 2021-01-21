E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem karne notları açıklanmaya başladı. Peki karne notu nasıl öğrenilir? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? VBS giriş sayfasına nasıl ulaşabilirim? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YÜZ YÜZE EĞİTİM 22 OCAK'TA
MEB dün akşam yaptığı açıklamada DYK 'larda 8 ve 12 'inci sınıflar ile mezunların yüz yüze eğitime alınacağını söyledi. LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için başlayacak kurslara katılım zorunlu değil. Resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
E OKUL 'DA YAYIMLANMAYA BAŞLADI
E Okul VBS sistemi üzerinden karne notları yayımlanmaya başladı. 22 Ocak 2021 Cuma günü sömestr tatili öncesi öğrencilerin 1. dönem notları belli oldu. Notlarınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki gösterildiği gibi Veli Bilgilendirme Sistem Girişi kısmına tıklayın.