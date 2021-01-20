Bunu sakın yapmayın! Koronavirüs aşısının etkisini azaltıyor!

Oğuztürk, "Aşı yapılması tabii ki bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizmasının oluşmasına sebebiyet verecektir. Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bunu bu şekilde net olarak ifade etmek gerekiyor. Alkolün kötü etkisi sadece Covid-19 aşısı için geçerli değil, bütün aşıların etkinliği anlamında alkolün negatif bir teshiri olduğunu söyleyebiliriz. Sputnik 5 aşısının yapılması öncesinde ve sonrasında da alkol alınmaması anlamında Rus yetkililerin net bir açıklaması var. Pnömokok aşıları için de öyle. Özellikle yaşlılar için fayda sağlayan bu aşıların alkol kullanılmasıyla aşının cevabının bir miktar baskılandığına dair bilimsel verilere sahibiz. Bu anlamda, aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve aşıyı yaptırdıktan belli süre sonra kesinlikle alkolden uzak durması gerekiyor. En doğrusu nedir? Azı veya çoğu zararlı olan alkolün yaşamımızın hiçbir döneminde kullanılmaması" diye konuştu.