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    • 20.01.2021 12:15
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    SON DAKİKA: 'nden aşı açıklaması: Randevu için tarih belli oldu

    Son dakika haberine göre, 'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak koronavirüs aşısı olabilecekleri belirtildi.

    Eczacılar için aşı tarihi belli oldu!

    21 Ocak itibarıyla eczane çalışanları da MHRS sistemi üzerinden randevu alarak koronavirüs aşısı olabilecek.

    Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "COVID-19 Aşılama Programı Hakkında

    COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş... ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

    Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan

    Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,



    Eczane çalışanlarımız,

    Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

    Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

    Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,


    Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

    sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."     ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türk Eczacıları Birliği'nden aşı açıklaması: Randevu için tarih belli oldu