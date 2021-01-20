COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş... ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.