



Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

BU ŞU DEMEKTİR: "BİZ TACİZ VE TECAVÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

Tecavüz ve taciz olayları ortaya çıktıktan sonra çok sıkıştırdık, çok seslendik, çok köşe yazısı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı çok defa sordu, üzerine gittik. Şimdiye kadar iki tane açıklama vardı bence. Birinci açıklama Sera Kadıgil'indi. Kadıgil dedi ki; 'taciz tecavüz oldu mu? oldu.' Peki 'Olacak mı? Olacak tabii ki çünkü cinsiyet eşitsizliği var.' bu şu demektir; bu sorunlar çözülmedikten sonra biz tacize ve tecavüze devam edeceğiz.