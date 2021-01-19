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    • 20.01.2021 00:40
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    ’li ’dan skandal taciz ve tecavüz savunması! : CHP'den uzak durmak lazım

    ’li , parti içinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili skandal bir savunma yaparak, ''partideki sapkınlık ve taciz her partiye sirayet edebilir' dedi. Altay'ın bu sözlerini değerlendiren Yazarı , " 'Sirayet etmek' bulaşmak demektir. Yani 'bu bizde çok var, size de atlamasın' demektir. Uzak durmak lazım o zaman CHP'den" ifadelerini kullandı.


    Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç CHP'nin parti içindeki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.



    Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

    BU ŞU DEMEKTİR: "BİZ TACİZ VE TECAVÜZE DEVAM EDECEĞİZ"
    Tecavüz ve taciz olayları ortaya çıktıktan sonra çok sıkıştırdık, çok seslendik, çok köşe yazısı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı çok defa sordu, üzerine gittik. Şimdiye kadar iki tane açıklama vardı bence. Birinci açıklama Sera Kadıgil'indi. Kadıgil dedi ki; 'taciz tecavüz oldu mu? oldu.' Peki 'Olacak mı? Olacak tabii ki çünkü cinsiyet eşitsizliği var.' bu şu demektir; bu sorunlar çözülmedikten sonra biz tacize ve tecavüze devam edeceğiz.



    CHP'DEN UZAK DURMAK LAZIM!
    Son olarak Engin Altay'ın geldiği nokta. Altay ''partideki sapkınlık ve taciz her partiye sirayet edebilir' dedi. 'Sirayet etmek' bulaşmak demektir. Yani 'bu bizde çok var, size de atlamasın' demektir. Uzak durmak lazım o zaman CHP'den.
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