İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.
Özdağ, partisini eleştirerek, "İyi Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar." dedi.
Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları;
BENİ TEHDİT EDİYORLAR
81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.
Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.
HERKES SAYGI DUYMALI
Mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.
Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.
İYİ PARTİ VARLIĞINI CHP'YE BORÇLU DEĞİL
İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.
HDP TÜRKİYE DÜŞMANI BİR YAPIDIR
HPD siyasi parti değildir. Kandil'den ve İmralı'dan aldıkları talimatlarını yerine getiren bir yapılanmadır. HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Daha sonra parti teşkilatları, Ümit Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek milletvekilinin partiden ihraç edilmesini istemişti. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ise gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.
16 Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle verilen kararla Ümit Özdağ partiden ihraç edilmişti.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.