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    • 18.01.2021 12:25
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    Son dakika: Eşinin burnunu kıran Ardahan İl Başkanı tutuklandı

    Son dakika haberine göre Ardahan İl Başkanı 39 yaşındaki , eşini sürekli darbettiği ve burnunu kırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Toprak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA
    Eşinin burnunu kıran İl Başkanı tutuklandı

    Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi 'ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve
    yumruklarla kendisini darbettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu.

    Züleyha Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürülüğüne götürüldü.



    Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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