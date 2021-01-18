Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihlerinin 2021 yılında ne zaman olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. 2021 ÖSYM sınavları hakkındaki bilgiler gündem konusu oldu. Peki ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak? sorusunun yanıtı belli oldu mu? ÖSYM sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar…
ALES, YÖKDİL, E-YDS VE DHBT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM ve MEB sınav tarihlerinin ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
MEB SINAVLARI İÇİN TARİHLER VERİLMEYE BAŞLANDI!
AÖO VE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de
II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
2021 MEB TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.
Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.