ALES, YÖKDİL, E-YDS VE DHBT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?



ÖSYM ve MEB sınav tarihlerinin ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."



