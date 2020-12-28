"DAVUTOĞLU İSTEDİĞİ KADAR HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN BAHSETSİN..."

Serbes, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun, iştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır."