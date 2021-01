"ET İTHALATI KONUSU KALMADI"

Gündemde ithal et konusunun kalmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "1.3 milyon hayvan ithalatından 150-200'e düşeceğiz. O da besilik zaten kasaplık değil, 50 bin ton direkt ithal etten geçen yıl 3 bin 200'le kapattık. İhtiyacımız olduğu için değil ama Sırbistan, Bosna'dan kırsal kalkınma programlarına destek amacıyla başlatılmış programlardan yerel köylüleri desteklemek için yine 2-3 bin ton mal gelir. Onun dışında Türkiye'nin ithal et gibi bir konusu ve mevzusu kalmamıştır" dedi.



ALTERNATİF, DOĞAL GIDADA DENETİM YOK

Alternatif, doğal gıdada denetim olmadığına işaret eden Bakan Pakdemirli, "Köy girişinde organik bal, zeytinyağı gibi ürünler satılıyor. Bunların nereden geldiği bilinmiyor. Ambalaja alınması gerekiyor. Birebir işletme ve satıcı tanınıyorsa tercih edilmeli. Ambalajlı ürünün denetimi var o üreticinin de markayı kaybetme ihtimali olduğundan çok daha dikkat ediliyor" değerlendirmesini yaptı. Balık yetiştiriciliğinin 400 bin tonlara çıktığını belirten Bakan Pakdemirli, "Hedefimiz 600 bin tona çıkarmak. Türkiye'de adam başına balık tüketme miktarı 5-6 kilo civarında. Balık ucuz olsun, daha çok tüketilsin istiyorum" dedi.