CHP yönetiminin ittifak ısrarına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez konuşan CHP eski Mersin milletvekili parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı oldu. CHP'li Aytuğ Atıcı millet ittifakına güvenilmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Atıcı "CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı" dedi.

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