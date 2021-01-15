CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı. "Çöpte ekmek arıyor" dediklerı kişi hurdacı çıktı. CHP, Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramayı bıraktı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri "halk çöpten karnını doyuruyor" diyerek fakirlik edebiyatı yaptı. Eskişehirli Aysun Demir ve Trabzonlu gülümser Adanur'dan sonra Adanalı Mahmut'u diline doladı. "çöpte yiyecek arıyor" dediler ama hurdacı çıktı.

ÇÖP SİYASETİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de "Çöpten ekmek topluyor" diyerek iftira attığı Aysun Demir'den sonra Trabzon'da yanında minik çocukla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen kadın da varlıklı çıkmıştı. Şimdi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı hurdacı Mahmut Çanakcı, isyan etti.

OSMANİYE



Hurdacılık yapan Mahmut Çanakçı, "Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztrak benden özür dilesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

ESKİŞEHİR



Aysun Demir ise kendilerine ait 4 katlı evlerinin olduğunu, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu da mahkemeye verdiğini bildirdi.

TRABZON



Memur eşi Gülümser Adanur, kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşadığını, konteynerdeki ekmekleri ineklerine vermek için aldığını söyledi.