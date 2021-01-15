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    CHP’nin bir yalanı daha elinde patladı! 'ın “Çöpte ekmek arıyor” dediği hurdacı çıktı

    CHP’nin bir yalanı daha elinde patladı. “Çöpte ekmek arıyor” dediklerı kişi hurdacı çıktı. CHP, Türkiye’nin sorunlarına çözüm aramayı bıraktı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri “halk çöpten karnını doyuruyor” diyerek fakirlik edebiyatı yaptı. li ve Trabzonlu gülümser Adanur’dan sonra ’u diline doladı. “çöpte yiyecek arıyor” dediler ama hurdacı çıktı.

    Çöpçüler kralı

    CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı. "Çöpte ekmek arıyor" dediklerı kişi hurdacı çıktı. CHP, Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramayı bıraktı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri "halk çöpten karnını doyuruyor" diyerek fakirlik edebiyatı yaptı. li ve Trabzonlu gülümser Adanur'dan sonra 'u diline doladı. "çöpte yiyecek arıyor" dediler ama hurdacı çıktı.

    ÇÖP SİYASETİ


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de "Çöpten ekmek topluyor" diyerek iftira attığı Aysun Demir'den sonra Trabzon'da yanında minik çocukla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen kadın da varlıklı çıkmıştı. Şimdi de CHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı hurdacı Mahmut Çanakcı, isyan etti.

    OSMANİYE


    Hurdacılık yapan , "Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztrak benden özür dilesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

    ESKİŞEHİR


    Aysun Demir ise kendilerine ait 4 katlı evlerinin olduğunu, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu da mahkemeye verdiğini bildirdi.

    TRABZON


    Memur eşi Gülümser Adanur, kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşadığını, konteynerdeki ekmekleri ineklerine vermek için aldığını söyledi.

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    Haberler Güncel CHP’nin bir yalanı daha elinde patladı! Faik Öztrak'ın “Çöpte ekmek arıyor” dediği Mahmut Çanakçı hurdacı çıktı