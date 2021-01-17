6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru 1'inci Justinyen tarafından şehri sel baskınlarına karşı korumak için Berdan Irmağı yatağının yönünün değiştirilmesiyle sular altında kalan ve Tarsus Şelalesi olarak bilinen bölgede yaklaşık 10 metre derinde bulanan konglomera kaya mezarları ve odalar, kuraklık sonucu suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Ülke genelinde yaşanan kuraklıkta Berdan Barajı'ndan ırmağa su gitmemesi nedeniyle Tarsus Şelalesi'nin ilk kez bu kadar susuz kaldığı kaydedildi.