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    • 17.01.2021 09:58
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    Milli silahlarda bir ilk! Silahlı drone askeri kara aracına entegre edildi!

    ’de gerçekleştirilen yerli hamlelere bir yenisi daha eklendi. ’nin silahlı drone’u , ilk kez bir askeri kara aracıyla kullanıldı. sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı, havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak.

    AA

    ASİSGUARD tarafından özgün şekilde geliştirilen Songar'ın askeri kara aracına entegrasyonu da gerçekleştirildi.

    Otonom olarak insansız sürüş gerçekleştirebilen, gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen askeri kara aracına entegre edilen Songar, aracın üstün vuruş yeteneği kazanarak sahadaki başarısına katkı sunacak.

    Böylece kara aracına, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir kabiliyet kazandırıldı.

    7/24 HAZIR BEKLEYECEK
    Songar silahlı drone sistemi sayesinde 4x4 askeri kara aracı havadan hedef bulma ve uzaktan silahlı operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır bekleyecek.

    DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU
    Songar'ın geliştirilmesinin ardından bir dizi çalışma yapıldı. Türk savunma sanayisinin yenilikçi sistemlerinden olan Songar'a otomatik makineli tüfekle bomba atar özelliklerinin eklenmesinden sonra TÜBİTAK SAGE'nin mühimmat sistemi Togan'ın entegrasyonu sağlandı.

    Böylece Songar, sahada daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturuldu.

    Songar'ın kara aracına entegre edilmesiyle ürün geliştirme yol haritasında önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

    PUSU VE TEHDİTLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACK
    Askeri teknolojik sistem Songar, otomatik makineli tüfekle donatılarak 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görevini icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip Songar, tekli veya çoklu drone sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor.

    Songar, sınır ve sınır ötesi güvenlik operasyonlarında kara aracı entegrasyonuyla, pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla ve gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin şekilde kullanılabilecek.

    SONGAR'IN GENEL ÖZELLİKLERİ
    Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASIS)

    Milli Tasarım

    Geri tepme sönümleme yeteneği

    Namlunun 0-60° dikey eksende tevcih yeteneği

    DRONE ÜZERİN MAKİNELİ TÜFEK (DMT)
    Milli Tasarım

    56 kalibre 45 mm NATO mermi

    15'erli darbeler halinde seri atım (200 mermi) modları (ayarlanabilir)

    ÇİFT KAMERA SİSTEMİ
    Pilot Kamerası 10xzoom

    Silah Kamerası

    SONGAR ALT SİSTEM BİLEŞENLERİ
    Drone Alt Sistemi

    OASIS (Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi)

    DMT(Drone Üzeri Makineli Tüfek Sistemi)

    YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

    FONKSİYONLAR
    Tekli veya çoklu drone sistemi ile eş zamanlı görev icra eder.

    Tehdit/hedef bölge/noktanın havadan keşfini yapar.

    Tehdidi etkisiz hale getirir.

    Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştirir.

    Gerçek zamanlı görüntü aktarır.

    TEKNİK ÖZELLİKLER
    Operasyonel Menzil: 3 km

    Operasyonel mühimmat yükü: 200 adet 5.56 kalibre 45 mm NATO mermi

    Tam teçhizatlı ve tam yük mühimmat ile toplam ağırlık: 45 kg

    MSL: 2800 m / AGL: 400 m

    Boyutlar

    Uçuş: 105 x 62 x75 cm

    Taşıma: 65 x 62 x 75 cm

    IP 67 standardına uygun tasarım

    Sürüş kamerası (10x zoom) ve namlu kamerası ile çift kamera sistemi

    Görev planlama ve uzaktan kumanda ile kullanım

    Gerçek zamanlı görüntü aktarımı

    Gece ve gündüz operasyon yeteneği

    GPS ve GLONASS uyumlu seyrüsefer yeteneği

    Atış sonrası hasar tespiti için görüntü kaydı
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    Haberler Güncel Milli silahlarda bir ilk! Silahlı drone Songar askeri kara aracına entegre edildi!