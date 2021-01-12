CHP'den umudu kestikten sonra Memleket Hareketi'ni kuran ve 81 ili gezmek için yollara düşen Muharrem İnce, parti kurmak için de çalışmalarına hız verdi. İnce'nin ocak ayı sonuna kadar istifa ederek yeni partiyi duyuracağı iddia edilmişti.

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İnce, parti için bahar aylarını işaret ederken, gündeme bomba gibi düşen 'CHP'li vekiller Muharrem İnce'nin partisine geçecek' iddiasına da yanıt verdi. İnce, iddiayı doğruladı, ancak vekillerin ismini vermedi.

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