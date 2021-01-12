Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.
Son dönemlerde CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.
Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
"BİR MÜZİK BİR LOGO LAZIM SONRA GERİYE OY ALMAK KALIYOR"
Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor." dedi.
"BAHARA PARTİYİ KURARIZ"
İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli.
Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız." görüşünü dile getirdi.
CHP'DEN GELECEK VEKİLLER HAZIR
Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor.
İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.
AHABER'DE AÇIKLAMIŞLARDI
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu CHP'li 10 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini açıkladı.
TÜZÜK TAMAMLANMAK ÜZERE
Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin kuracağı partide son hazırlıkların yapıldığı ve parti tüzüğünün tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.
KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!
Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.
10 ARALIK HAREKETİ
CHP içindeki 10 Aralık Hareketi'nin İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa taslağından ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirten Kavasoğlu bu durumun nedenini de açıkladı.
Anayasa'da "Türk" kelimesi yerine "Türkiye vatandaşı" kavramının kullanılmasının istendiği için parti içinde sorun yaşandığı belirtildi.
3 VEKİLİN İSMİNİ AÇIKLADI
Kavasoğlu CHP içinde 29 Ekim hareketinin kurulduğunu belirtirken İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğini ifade etti.