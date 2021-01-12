Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

"BİR MÜZİK BİR LOGO LAZIM SONRA GERİYE OY ALMAK KALIYOR"

Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor." dedi.