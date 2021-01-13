Yani nasıl bizim için bu (bozkurt işareti yaptı) karşı taraf için arıza ise o taraflar için de arızalar var ama biz şunu biliyoruz ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Var mı? Yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti."