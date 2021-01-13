Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.01.2021 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.01.2021 19:15
    ABONE OL

    'nin partisinin ismi belli oldu! 'yi bölecek parti ne zaman kurulacak?

    Savrulmalar yaşayan 'de büyük bölünme için günler kaldı. Muhabiri 'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları açıkladı. İşte CHP'nin güçlü ismi İnce'nin yeni parti takvimi...

    A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları açıkladı.

    1 MART TARİHİNDE DİLEKÇE VERECEK

    Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı.

    MEMLEKET PARTİSİ YOLDA

    Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olması beklendiğini aktardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu! CHP'yi bölecek parti ne zaman kurulacak?