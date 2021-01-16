Farabi diyor ki; "Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır." O ruh ki, Türk'ün ruhudur. O düşünce ki, Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği.