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    • 14.01.2021 22:20
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    Genel Başkanı 'nun sözde fakirleri dolandırıcı çıktı! Ortalık karışacak

    Genel Başkanı 'nun, “’deki Gerçekler” adı altında videosundaki çöpten ekmek topladığı görülen kadının numara yaparak insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Bu görüntüler Kılıçdaroğlu'nu çok zor duruma düşürecek...

    Kılıçdaroğlu'nun sözde fakirleri dolandırıcı çıktı

    Genel Başkanı dün akşam bir tweet attı.

    Paylaştığı videoda "Saraydaki tabloyla, Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark var. Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik... #AçlıkEşittirRTE" ifadelerini kullandı.

    Çöpten ekmek topluyor gibi görünen kadın profesyonel dolandırıcı çıktı!

    'nin haberine göre, CHP liderinin paylaştığı görüntüdeki kişilerin, insanların duygularıyla oynayan dolandırıcı çete olduğu ortaya çıktı.

    5.saniyede ilk görüntüde verilen, güya çöpten ekmek toplayan, zavallı olarak lanse edilen dilenci, UçanKuş TV'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı sahtekar/dolandırıcı ekipten birisiydi!.. Yani ortada bir zavallılık yoktu!

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde fakirleri dolandırıcı çıktı! Ortalık karışacak